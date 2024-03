La force Sahel sera "opérationnelle dès que possible"

La force armée réunissant les contingents nigérien, malien et burkinabé et qui permettra aux trois pays de lutter ensemble contre les menaces sécuritaires sur leurs territoires sera opérationnelle dès que possible.

Mercredi, à l’issue d’une réunion de l’Alliance des Etats du Sahel AES, les chefs armée des trois pays ont mis en place les détails d’un déploiement prochain.

"Nous avons mis en place une force conjointe des pays de l'AES (Alliance des États du Sahel) qui sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour relever les défis sécuritaires dans notre zone." a déclaré Général de brigade Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major des forces armées nigériennes

Cette décision est le dernier signe en date d'un alignement plus étroit entre les trois pays voisins.

Déchirées tout trois par les insurrections, ils ont fait le choix de rompre leurs liens militaires avec des alliés de longue date, dont la France, et ont formé ce pacte de coopération connu sous le nom d'Alliance des États du Sahel (AES).

"Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos trois pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée, objectif qui est au cœur des préoccupations de nos États et de nos vaillants peuples.", a expliquéGénéral de brigade Barmou, chef d'état-major des forces armées nigériennes.

En septembre 2023, le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté la force conjointe G5Sahel.

Un peu plus tôt cette année, les trois pays ont annoncé leur retrait de la Cédéao qu’ils accusent d’avoir trahi les principes des pères fondateurs.