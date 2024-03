Les oiseaux de proie d'Afrique menacés d'extinction

De l'aigle martial, grand et majestueux, au bateleur coloré, les oiseaux de proie africains sont confrontés à une grave menace d'extinction due aux activités humaines.

Un rapport fait état d'un déclin stupéfiant du nombre de rapaces et d'une dépendance croissante à l'égard des zones protégées sensées garantir la sécurité de ces oiseaux.

"Non seulement les oiseaux de proie sont en déclin en dehors des zones protégées, ce qui était un peu attendu, mais nous avons également constaté qu'un grand nombre d'entre eux - en particulier les grands oiseaux de proie, comme les aigles et les vautours - ont également décliné à l'intérieur des zones protégées. Si l'on examine ce qui se passe en Afrique, on constate donc que certaines de nos zones protégées ne protègent pas réellement nos espèces. Soit elles ne sont pas assez grandes, soit elles sont mal gérées, de sorte que les populations de proies nécessaires à la survie de ces rapaces n'existent plus", a expliquéDarcy Ogada, biologiste de la conservation et directeur du programme Afrique du Peregrine Fund.

Les empoisonnements de représailles des communautés pastorales, visant les prédateurs tels que les lions et les hyènes, ont également, involontairement, conduit au déclin des oiseaux charognards tels que les vautours et les aigles.

"Il faut cinq à sept ans à ces oiseaux pour atteindre la maturité sexuelle et ils ne pondent qu'un œuf tous les deux ans, ce qui signifie que si vous les persécutez, ils ne peuvent tout simplement pas rebondir. C'est pourquoi les oiseaux de proie sont beaucoup plus vulnérables que les grands carnivores à bien des égards.", a déclaréSimon Thomsett, directeur du Soysambu Raptor Centre.

Une étude récente menée par des chercheurs du Peregrine Fund et de l'université de St Andrews, a révélé également des déclins tout aussi alarmants chez d'autres rapaces de grande taille, qui ne dépendent pas des charognards et sont moins susceptibles d'être empoisonnés.

Ce déclin des oiseaux de proie est donc lié aux graves conséquences de l'expansion rapide de l'homme et de l'agriculture sur les vautours ainsi qu’ à l'altération de l'habitat et à l'empoisonnement.

Même à l'intérieur de ces zones, les oiseaux de proie préfèrent par nature les perchoirs surélevés, tels que les pylônes et les lignes électriques de distribution desquelles ils peuvent être électrocutés.

"Les oiseaux de proie préfèrent les points élevés qui leur permettent de repérer facilement leurs proies. Et ces points élevés comprennent les pylônes et les lignes électriques de distribution, de sorte que lorsqu'ils se posent ou se tiennent sur ces pylônes et lignes électriques de distribution, ils sont exposés à l'électrocution." a révéléStephen Githenya, technicien vétérinaire.

L'Afrique compte plus de 100 espèces de rapaces, toutes en déclin.