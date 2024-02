Le chef de la diplomatie Egyptienne, Sameh Choukri, plaide pour le peuple palestinien

Le ministre Egyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri a déploré l’aggravation de la situation à Gaza et en territoires palestiniens occupés lors d’une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l’homme à Genève.

Le chef de la diplomatie Egyptienne a souligné la violence des exactions commises par l’armée Israélienne à l’encontre du peuple palestinien, livré à l'indifférence des instances internationales :

" Cette session se déroule alors que le monde est témoin des crimes et des violations les plus odieux commis à l'encontre du peuple palestinien au cours de la guerre qui se poursuit dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, avec la colonisation, la démolition de bâtiments, les incursions militaires et d'autres violations qui ont fait l'objet de rapports et de constatations au niveau international. "

Sameh Choukri a dénoncé une approche à deux poids deux mesures dans le conflit israélo-palestinien. Le ministre Egyptien a souligné les limites du système actuel de droit international qui n'a pas su imposer un cessez-le-feu dans cette région du proche Orient.

"La récente crise de Gaza a mis en évidence la problématique du deux poids deux mesures dans la gestion des crises internationales et des violations flagrantes des droits de l'homme. Cela a révélé l'état de polarisation sévère dont souffre le système international. Alors que certains font délibérément échouer les efforts de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, nous les voyons faire tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter la guerre dans d'autres crises, ce qui revient à donner à Israël le feu vert pour poursuivre ses violations", a estimé Sameh Choukri.

Le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis a déclaré que plus de 90% des Gazaouis font face a des risques sanitaire et à la famine. L'offensive israélienne à Gaza a tué plus de 29 700 personnes, en majorité des femmes et des enfants.