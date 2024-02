Kugali s'associe à Disney pour concevoir la série africaine Iwàjù

Le dessin animé Iwàjù suit l’histoire de personnages qui se baladent un Nigéria futuriste. Si la série met en valeur le magnifique cadre de la ville, elle ne cache pas pour autant les aspects plus négatifs de la mégalopole. Des thèmes importants y sont donc abordés tel que la disparité salariale.

"Nous décrivons souvent 'Iwájú' comme une lettre d'amour à Lagos, et dans cette veine, l'authenticité était primordiale dans la façon dont nous avons conçu ce conte. Nous voulions créer un monde que toute personne ayant été à Lagos ou connaissant Lagos pourrait contempler. et reconnaître. Et Lagos est un très bel endroit, mais comme vous l'avez dit, il existe certaines vérités ou réalités plus dures qui existent dans Lagos d'aujourd'hui et auxquelles il était important de réfléchir." a expliqué Ziki Nelson, réalisateur et co-fondateur de Kugali au sujet de l'histoire du conte.

*Lorsque Hamid Ibrahim, co-fondateur de la société de divertissement africaine Kugali, a affirmé dans une interview à la presse que son entreprise allait « venir bousculer Disney »"kick Disney's ass,"*, il n'aurait jamais imaginé qu'il finirait par être contacté par le géant des médias et qu'ils collaboreraient ensemble sur la conception d'Iwàjù. **

"Quand j'ai vu ce qu'ils essayaient de faire, les aspects de science-fiction, que cela se déroulait en Afrique, que c'était cette histoire de crime, c'était cette musique Afrobeat. Et je me suis dit, il a juste coché toutes ces cases pour moi en tant que personne créative. Et c'était quelque chose que Disney n'avait jamais fait auparavant pour faire une longue série, collaborer avec un autre studio. Donc je savais que je devais en faire partie. ", a déclaréMarlon West, superviseur des effets visuels - sur le fait que la série soit quelque chose de complètement nouveau pour Disney

Les co-fondateurs de Kugali qui ont grandi et appris en regardant des séries animées importées du monde entier, sont aujourd’hui fiers de faire partie de la chaîne de transmission qui contribuent à faire grandir la culture africaine des spectateurs du continent.

" J'ai grandi en regardant des anime. J'ai grandi en regardant des dessins animés américains. Je connaissais des villes où je n'étais jamais allée. Et j'ai appris des phrases japonaises. J'ai simplement absorbé beaucoup de choses des choses que je consommais et j'ai l'impression de " je fais juste la même chose.", a ditToluwalakin Olowofoyeku, consultant culturel et co-fondateur de Kugali - sur la culture africaine.

"Iwájú" est la première histoire africaine de Disney, elle est disponible en streaming sur Disney+.