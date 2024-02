Vatican : le Pape a prié pour la paix en Afrique

Le Pape François a formulé des vœux de paix et stabilité pour l'Afrique le dimanche lors de la célébration de sa prière hebdomadaire de l’Angelus, depuis la fenêtre du Vatican donnant sur la place Saint-Pierre.

Une brève annonce du bureau de presse du Vatican, samedi, a déclaré que le pontife de 87 ans a été forcé d’abandonner une audience prévue avec les diacres romains, par mesure de précaution, en raison d’une « légère maladie grippale ».

Et le Pape avait tout un chapitre dédié à l'Afrique.

«Je suis préoccupé par l’augmentation de la violence dans l’est de la République démocratique du Congo. Je m'associe à l’appel des évêques à prier pour la paix, espérant que cessent les combats - et la recherche d’un dialogue sincère et constructif. » Profère le Pape François.

Le souverain poncif s'est montré plutôt optimiste face à la situation au Nigeria, meurtri par des attaques répétées.

«Les enlèvements de plus en plus fréquents au Nigeria sont une source de préoccupation. J’exprime ma proximité au peuple nigérian et mes prières, en espérant que des efforts seront faits pour limiter autant que possible la propagation de ces épisodes.» Ajoute le souverain poncif

Dimanche, François, qui a dû, au cours des derniers mois, annuler certaines de ses activités et un voyage international en raison de sa santé fragile, est apparu en bonne forme et a régulièrement lu sa prière de l’Angelus, la conclusion avec ses saluts habituels à la foule et sa demande de prier pour lui.

Dans son discours, François a rappelé « avec tristesse » le deuxième anniversaire du début de ce qu’il a appelé « une guerre à grande échelle en Ukraine ».