SWEDD : lancement du projet sur l'autonomisation des femmes 2024

Ce lundi 26 février 2024 à Ouagadougou, a débuté la 7ème session ordinaire du comité régional de pilotage du projet SWEDD.

Les coordinateurs des pays qui participent au projet d’autonomisation des femmes et dividendes démographique au Sahel se sont réunis en amont pour préparer la réunion du comité prévue jeudi au Burkina Faso.

Il est question pour les 12 pays du SWEDD d’élire leur Président et Vice-Président pour un an et surtout de répondre aux questions critiques portées à leur attention.

Le sujet du maintien des filles à l’école sera à l’ordre du jour de cette réunion burkinabè.

"Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question du maintien des filles à l'école et réduire au minimum le décrochage scolaire. Donc il y'a une étude qui a été conduite et qui montre quand même une certaine limite et nous voudrions donc que le comité de pilotage prenne une recommandation forte envers tous les ministères de l'éducation nationale et les familles, les communautés de leur pays", a déclaréNafissatou Diop, Directrice régionale du projet SWEDD.

Le comité régional de pilotage du SWEDD doit ainsi trouver des mesures fermes qui permettront de résoudre cette problématique. Le Burkina Faso a réussi à mettre en œuvre la première phase du Projet en vue de renforcer les compétences scolaires de plus de 430.000 jeunes filles.

"Je voudrais pour ceux-ci au titre de la composante 1 relative à la scolarisation des filles, mentionner que plus de 60.000 kits scolaires ont été acquis et mis à la disposition du ministère en charge de l'éducation nationale, que près de 40.000 filles vulnérables ont bénéficié d'appuis spécifiques, des bourses scolaires, des appuis en hébergement et des subventions à la cantine scolaire", a détailléJean Robert Kargougou, ministre de la santé du Burkina.

L'objectif de cette rencontre est de faire le bilan de la mise en œuvre du SWEDD en 2023 ainsi que de valider le plan de travail de 2024. Cette réunion sera l'occasion d'évoquer les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du projet.

Un reportage de Joël Kouam, correspondant Africanews à Ouagadougou.