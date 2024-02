Afrique du Sud : Ramaphosa lance sa campagne électorale

L’ANC, parti politique au pouvoir en Afrique du Sud, a lancé sa campagne électorale samedi 24 février au stade Moses Mabhida de Durban.

Plus de 27 millions d'électeurs inscrits, sur une population de 62 millions d'habitants, sont appelés à se rendre aux urnes le 29 mai pour élire le prochain président de l'Afrique du Sud.

À l'approche des élections, le parti au pouvoir a entamé sa campagne électorale le 24 février à KwaZulu-Natal. L'ANC a présenté son programme en mettant en avant ses réalisations au gouvernement au cours des 30 dernières années et un plan pour les cinq prochaines années si le parti est réélu.

Le président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, a présenté le programme du parti à des milliers de partisans au stade Moses Mabhida de Durban. Son parti prévoit de créer plus de 2,5 millions d'emplois au cours des cinq prochaines années.

Il a précisé que certains de ces emplois proviendraient de la transition énergétique de l'Afrique du Sud d'une production d'électricité à base de charbon vers une énergie plus écologique.

Des millions de Sud-Africains sont de plus en plus intéressés par la capacité de l'ANC à tenir ses promesses et à relever les nombreux défis auxquels le pays est confronté.

Il s'agit notamment de la stagnation de l'économie, de l'augmentation de la pauvreté, du chômage, de la criminalité et d'une crise énergétique qui entraîne des coupures de courant à répétition.

L'ANC reste toutefois une machine électorale et peut encore compter sur le soutien de nombreux Sud-Africains qui les remercient pour leur rôle crucial dans la lutte contre le régime ségrégationniste de l'apartheid.