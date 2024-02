Zambie : près de 700 personnes tuées par le choléra

La Zambie fait face à sa plus importante épidémie de choléra. Le pays a enregistré plus de 19 000 cas et près de 700 morts.

Suite à la recrudescence du nombre de cas de choléra, l’organisation "Médecins Sans Frontières" (MSF) a envoyé des équipes d'urgence pour apporter un soutien médical, logistique et épidémiologique aux services de santé des deux centres urbains les plus touchés du territoire.

61 membres du MSF travaillent actuellement à Lusaka et à Ndola aux côtés de 340 volontaires affiliés au ministère de la Santé pour répondre à cette situation d'urgence. Pour suivre les cas plus graves, les équipes de MSF disposent d'un réseau d'ambulances disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Dans la capitale, un système de 14 centres de soins intermédiaires connus sous le nom de "points de réhydratation orale " a été mis en place pour désengorger les hôpitaux. Des spécialistes de l'assainissement de l'eau supervisent un réseau de 178 points d'eau autour de Lusaka et distribuent des kits contenant du savon, du chlore et des jerrycans afin de fournir de l'eau potable à la population.

L’épidémie est apparue en Zambie en octobre 2023 dans la capitale à Lusaka, et s'est maintenant propagée dans toutes les provinces du pays. La maladie frappe également de plein fouet les pays d'Afrique australe. Pour ralentir la propagation de l'épidémie, d’autres équipes du MSF sont également intervenues de l'autre côté de la frontière, en République démocratique du Congo.

Une campagne de vaccination a récemment été menée par les autorités sanitaires dans certaines localités de la Zambie, mais la pénurie mondiale actuelle de vaccins contre le choléra est une réelle source d'inquiétude pour le MSF.