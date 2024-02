Kenya : le pays à la croissance la plus rapide du Golf, accueille "DP World Container"

**Le Kenya qui connaît la croissance la plus rapide du golf, accueille le "DP World Container". Cette croissance a commencé il y a trois ans lorsque le "Magical Kenya Open" a rejoint le "DP World Tour". **

"DP World" a notamment joué un rôle majeur, et cette année, il a fait don du "DP World Container 3.0" à la Fédération de Golf Junior (JGF) du Kenya.

Le "DP World Container 3.0" succède au "DP World second-life container" qui a collecté plus de 280 000 balles pour le golf à travers le monde. Grâce à ce don, 24 000 balles ont été distribuées dans 30 clubs de golf au Kenya.

Certains des premiers diplômés de la Fédération commencent à se faire connaitre, comme les jumeaux Mutahi et Njoroge Kibugu, tous deux grands joueurs de golf. Mutahi a même réussi à se qualifier pour le Kenya Open, l’année dernière.

"Sur le continent africain, je dirais que nous avons été dans les cinq premiers, mais nous n'avons jamais vraiment franchi le seuil à cause des installations", explique Mutahi. Le "DP World Container 3.0" abrite des équipements de golf permettant aux enfants de s'exercer à ce sport. On y trouve notamment des balles, des vêtements et des filets de swing.

Cette initiative de "DP World" et l’engagement de la Fédération kényane du Golf Junior témoignent d’une véritable volonté de faire découvrir le golf à tous et de favoriser l’éclosion de talents.