Kenya : service commémorative pour Kelvin Kiptum au stade d'Iten

Jeudi, au stade d'Iten au Kenya, une vague d'émotion a envahi les lieux alors que des personnes de tous horizons se sont réunies pour rendre hommage à l'athlète Kelvin Kiptum, lors d'un poignant service commémoratif.

Les participants, profondément attristés par la disparition tragique de Kiptum, ont formé une file silencieuse pour se recueillir devant son cercueil et laisser un message de condoléances dans un livre prévu à cet effet.

Parmi les personnes présentes, Geoffrey Kipsang Kamworor, un marathonien chevronné et finaliste du marathon de Londres 2023, a exprimé son chagrin face à la perte de son camarade athlète. Il a souligné que les prochains événements sportifs ne sauraient être les mêmes sans la présence et le dynamisme de Kiptum sur la scène de la compétition.

Kelvin Kiptum, accompagné de son entraîneur rwandais, Gervais Hakizimana, a tragiquement perdu la vie dans un accident survenu près de la ville de Kaptagat, dans l'ouest du Kenya, dimanche dernier. Cette région, située en altitude, est reconnue comme un bastion d'entraînement pour les meilleurs coureurs de fond du Kenya et du monde entier.

Kiptum avait suscité un grand espoir dans le monde de la course sur route, notamment en battant le record du monde dès sa troisième apparition dans un marathon d'élite. Son exploit remarquable, réalisé lors du Marathon de Chicago de l'année dernière, a été officiellement ratifié par la fédération internationale d'athlétisme World Athletics la semaine dernière, ajoutant ainsi une nouvelle plume à son illustre carrière.

Les funérailles de Kelvin Kiptum sont prévues pour le 23 février 2024, où amis, famille et admirateurs se rassembleront pour lui rendre un dernier hommage et lui témoigner leur affection et leur respect.