UA : le kényan Raila Odinga, candidat à la présidence de la commission

Raila Odinga a annoncé sa candidature à la tête de la Commission de l’Union Africaine.

Le chef de l'opposition et ancien premier ministre kényan s’est adressé aux médias à Nairobi.

Le leader d'Azimio la Umoja, a officiellement déclaré qu'il était prêt à occuper le poste de président de la commission de l'Union Africaine, après avoir été haut représentant de l'UA pour le développement des infrastructures en Afrique entre 2018 et l’année dernière.

Préoccupé par le phénomène de la "fuite des cerveaux", M. Odinga a exprimé son mécontentement face au sort des jeunes Africains contraints de chercher des opportunités à l'étranger en raison de conditions économiques difficiles. Il s'est engagé à tirer parti de son leadership pour transformer le destin de l'Afrique et faire du continent une puissance économique.

Accompagné de l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui a approuvé sa candidature, Raila Odinga compte sur ses réseaux au sein de l'organisation continentale.

La succession de Moussa Faki Mahammat était aux cœurs des échanges lors du 37ème sommet de l’institution achevé ce weekend.

Le second mandat du tchadien à la tête de la commission de l’union africaine arrivant à son terme à la fin de l’année.

Le président est le chef de l'exécutif et le représentant légal de l'UA. Il supervise les questions administratives et financières, promeut les objectifs de l'UA et s'engage auprès des parties prenantes.