Zimbabwe : le vice-président annonce le blocage d'une bourse pour les LGBTQ+

Le vice-président puissant du Zimbabwe a déclaré que le gouvernement bloquera une bourse universitaire pour les jeunes LGBTQ+, une mesure que les groupes de défense des droits humains ont décrite vendredi comme une perpétuation des pratiques homophobes du pays africain.

La bourse d'études de l'université d'État pour les personnes âgées de 18 à 35 ans est parrainée par GALZ, une organisation de membres pour les LGBTQ+ au Zimbabwe.

L'association a commencé à l'offrir en 2018 sans incident. Mais une récente annonce en ligne invitant à soumettre des candidatures a suscité une vive réaction du vice-président Constantino Chiwenga, un catholique fervent autoproclamé et ancien commandant de l'armée.

Dans une déclaration vigoureuse jeudi soir, Chiwenga a affirmé que la bourse était "un défi direct" à l'autorité du gouvernement.

"Nos écoles et établissements d'enseignement supérieur n'accueilleront pas les candidats, encore moins n'inscriront des personnes associées à de telles valeurs étrangères, anti-vie, non-africaines et non-chrétiennes qui sont promues et cultivées par, ainsi que pratiquées dans des sociétés décadentes avec lesquelles nous n'avons aucune affinité morale ou culturelle", a-t-il déclaré.

GALZ a précédemment déclaré que la bourse visait à offrir un accès égal aux universités d'État aux personnes LGBTQ+ souvent ostracisées par leur famille et ayant du mal à payer pour des études supérieures. L'association n'a pas commenté la déclaration du vice-président.

Cependant, une coalition de groupes de défense des droits humains auxquels appartient GALZ a déclaré que cela démontrait que les minorités sexuelles et de genre sont en danger au Zimbabwe.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par la déclaration du deuxième plus haut poste du pays car elle témoigne d'une intolérance, surtout en tenant compte du fait que l'annonce ouvre de nombreuses opportunités aux jeunes", a déclaré Wilbert Mandinde, coordinateur des programmes au Forum des ONG zimbabwéennes pour les droits de l'homme, à l'Associated Press vendredi.

Comme de nombreux pays africains, le Zimbabwe a des lois criminalisant l'activité homosexuelle. Les relations sexuelles entre hommes sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison, et la constitution du pays interdit les mariages entre personnes de même sexe.

Chiwenga a déclaré que les lois anti-gays du Zimbabwe rendent "toute (bourse) offerte sur les mêmes aberrations à la fois illégale et criminelle, et une offense grave et flagrante à nos valeurs et à notre éthique nationales en tant que nation chrétienne".

Il a déclaré que le gouvernement "n'hésitera pas à prendre des mesures appropriées pour faire respecter les lois nationales", ajoutant que les jeunes "ne devraient jamais être tentés d'échanger ou de vendre leur âme pour de telles offres abominables et diaboliques."

Le Zimbabwe a une histoire de discrimination contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queer. L'ancien président Robert Mugabe, qui a dirigé la nation africaine australe pendant 37 ans, les a autrefois décrites comme "pires que des chiens et des porcs" et indignes de droits légaux.

Le président Emmerson Mnangagwa, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2017 dirigé par Chiwenga lorsqu'il était encore général de l'armée, a été moins vocal publiquement dans sa rhétorique anti-LGBTQ+. Mais la menace de Chiwenga de bannir la bourse met en lumière l'hostilité continue des autorités et de certaines sections de la société, y compris des groupes religieux influents.

En décembre, les évêques catholiques du Zimbabwe, comme beaucoup de leurs homologues africains, ont mis en garde contre la déclaration du pape François permettant aux prêtres d'offrir des bénédictions aux couples de même sexe, citant "le respect de la loi du pays, de notre culture et pour des raisons morales".

Dans le passé, le Zimbabwe a arrêté des actes publics qui pourraient sembler témoigner de l'approbation des personnes homosexuelles.

En 2021, une visite prévue par une célébrité gay sud-africaine, Somizi Mhlongo, pour la réouverture d'un restaurant branché au Zimbabwe, a été annulée après qu'une secte chrétienne et des membres de l'aile jeunesse du parti au pouvoir ZANU-PF aient juré de bloquer sa participation.