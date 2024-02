Égypte : "Run for Gaza", 10 000 coureurs unis pour la cause palestinienne

Le Caire a été le théâtre d'un événement de solidarité exceptionnel vendredi dernier, alors que près de 10 000 coureurs ont pris part au marathon Run for Gaza.

Toutes les recettes des ventes de billets pour cet événement ont été dédiées à l'acheminement d'une aide humanitaire d'urgence à la population vivant dans la bande de Gaza, région ravagée par les conflits.

Des coureurs représentant pas moins de 30 pays différents se sont joints à cet acte de solidarité. Un participant français, s'exprimant auprès de l'Associated Press, a souligné que négliger la population de Gaza, c'est négliger notre humanité collective.

"Si nous ne venons pas en aide aux habitants de Gaza, nous manquerons à notre devoir d'humanité. C'est un enjeu crucial", a déclaré Lauren Cocula, une des coureuses.

L'événement a été initié par le ministre égyptien de la Solidarité Sociale, Nevin Al-Qabbaj, en collaboration avec le Conseil Égyptien des Tribus et des Familles, ainsi que les ministres de l'Environnement et de la Jeunesse et des Sports, respectivement Yasmine Fouad et Ashraf Sobhi.

"Plus de 30 nationalités sont représentées ici aujourd'hui, en unissant leurs voix pour réclamer la fin des hostilités et la recherche d'une paix durable pour le peuple palestinien. Nous espérons que cet appel résonnera à travers le monde entier", a affirmé la ministre égyptienne de l'Environnement, Yasmine Fouad.

Le parcours s'est déroulé au sein du magnifique paysage du protectorat naturel de Wadi Degla, dans le district de Maadi au Caire. Cet événement symbolise l'engagement mondial en faveur de la paix et de l'humanité, rappelant à tous que la solidarité transcende les frontières.