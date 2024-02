Afrique du Sud: Ramaphosa déclare qu'il signera le projet de loi sur l'assurance maladie nationale

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré jeudi 15 février qu'il prévoyait de promulguer un projet de loi sur l'assurance maladie visant à fournir une couverture médicale nationale aux Sud-Africains.

Le projet de loi vise à fournir des soins de santé à des millions de citoyens touchés par les inégalités raciales et sociales dans le pays. En effet, il offre une sécurité sociale à tous les Sud-Africains sans distinction et limite le recours aux assurances privées dans un pays où le système de santé est le plus cher au monde, selon le gouvernement.Ce serait la loi la plus importante depuis l'avènement de la démocratie en 1994, selon le ministre de la Santé, qui la qualifie de « révolutionnaire ».

Les groupes d'entreprises s'y sont fortement opposés, estimant qu'elle entraînerait un désinvestissement dans le secteur de la santé et nuirait à une économie sud-africaine qu'ils jugent fragile.

Business Unity South Africa (BUSA) et Business for South Africa (B4SA) ont déclaré au début du mois qu'ils étaient favorables à la mise en place d'une couverture sanitaire, mais qu'ils émettaient des réserves sur la "conception et la mise en œuvre" du projet de loi, demandant qu'il soit renvoyé au parlement pour y être amendé.

Pour l'Alliance démocratique, le premier parti d'opposition, cette loi revient à envoyer tout le monde se faire soigner dans des hôpitaux surchargés et défaillants.