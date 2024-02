RDC : des dizaines de morts après un naufrage sur le fleuve Congo

Une terrible catastrophe s'est abattue sur le fleuve Congo, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, où des dizaines de personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont portées disparues après qu'une collision entre deux embarcations a eu lieu dimanche.

L'incident a plongé la région dans le deuil et l'effroi, suscitant une vive émotion parmi les habitants locaux.

Selon les informations fournies par un responsable local, Eliezer Ntambwe, les deux bateaux, chargés de passagers et de marchandises, se sont violemment percutés dimanche à l'est de la capitale congolaise, Kinshasa. Alors que les secours s'organisaient et que les autorités tentaient de comprendre les circonstances exactes de l'accident, la communauté riveraine a été témoin d'une scène tragique, impuissante depuis la rive.

Les images poignantes capturées depuis la rive témoignent de l'ampleur de la tragédie, montrant des personnes dans l'eau, tandis que de petits bateaux se précipitent vers elles pour leur porter secours. À ce stade, il reste incertain combien de personnes ont pu être sauvées des eaux tumultueuses du fleuve Congo.

Les accidents de navigation, souvent mortels, sont malheureusement fréquents au Congo, en raison de la surcharge des embarcations en bois et de l'application lacunaire des règles maritimes. Dans ce pays où les cours d'eau sont vitaux pour le transport, les infrastructures routières étant limitées, les opérateurs informels gèrent la majeure partie du trafic fluvial.

En janvier, une tragédie similaire avait frappé l'est du Congo, où la plupart des 50 passagers à bord d'un bateau en bois avaient péri lorsque celui-ci avait chaviré sur un lac de la région.

Alors que le pays pleure ses victimes et que les familles endeuillées attendent des nouvelles de leurs proches disparus, cet énième accident rappelle l'urgence de renforcer les mesures de sécurité sur les voies navigables congolaises et la nécessité d'une réponse rapide pour éviter de telles tragédies à l'avenir.