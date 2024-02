Côte d'Ivoire : de l'humiliation au sacre continental

La Côte d'Ivoire au sommet du football africain. Les éléphants ont été remporté dimanche la 34e édition de la CAN face au Nigeria battu 1-2.

Un sacre quasi-inédit tant le parcours du pays hôte dans la compétition n’a pas été une partie de plaisir. En phase de groupe, les Ivoiriens n’avaient d’ailleurs plus leur destin en main.

"C'est plus qu'un conte de fées, franchement, je n'arrive toujours pas à croire que nous l'avons fait. Quand je pense à tout ce qu'on a vécu pendant la compétition, les moments difficiles, les moments où on était menés et où on est revenus à la dernière minute, c'est extraordinaire, c'est une chance énorme. Nous sommes des miraculés, nous sommes allés chercher la coupe, parce que nous n'avons pas baissé les bras, parce que nous nous sommes battus jusqu'au bout, et nous avons montré que nous étions des hommes, que nous savions rebondir dans les moments difficiles", s’est félicité Emerse Fae, entraîneur intérimaire de la Côte d'Ivoire.

Au nombre des coups durs, la défaite 0-4 face à la Guinée-équatoriale. Simple Incident de parcours désormais, puisque les éléphants viennent de gagner leur 3e étoile continentale.