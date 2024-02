CAN 2023 : L'Afrique du Sud bat la RDC aux tirs au but et remporte le bronze

Le capitaine sud-africain Ronwen Williams a récidivé samedi avec deux arrêts sur penalty lors des tirs au but pour battre le Congo 6-5 aux tirs au but et permettre aux Bafana Bafana de terminer troisièmes de la Coupe d'Afrique des Nations.

Leur match s'était terminé 0-0 après le temps réglementaire. Aucune prolongation n’a été jouée.

Williams, qui a réalisé quatre arrêts sur penalty lors de la victoire en quart de finale contre le Cap-Vert, a sauvé le cinquième penalty de Chancel Mbemba pour le Congo afin de maintenir son équipe dans le match, puis a sauvé l'effort de Meschack Elia pour le gagner.

Teboho Mokoena a frappé le poteau gauche avec le premier penalty de l'Afrique du Sud avant que les joueurs des deux équipes ne marquent jusqu'à ce que Mbemba soit prêt à le gagner. Williams a deviné correctement et a sauvegardé dans le coin inférieur gauche.

Cela a permis aux Bafana Bafana de gagner sans créer d'occasion claire de but dans le temps réglementaire.

"C'était une équipe d'Afrique du Sud épuisée aujourd'hui", a déclaré l'entraîneur Hugo Broos avant de souligner le calendrier difficile de son équipe. « Nous n’étions pas frais. Mais quand on voit la mentalité de ce groupe, ils se battent pour cela jusqu'à la dernière seconde du match. Il y avait des joueurs qui ont failli tomber de fatigue mais qui n’avaient toujours pas fini. »

L’attaquant congolais Silas Katompa Mvumpa a eu la meilleure chance au début alors qu’il n’avait que le gardien à battre, mais Williams a bien réagi et a pu bondir sur le ballon aux pieds de Silas.

Les Léopards ont ensuite créé les meilleures opportunités. Williams s'est mis à terre tôt pour contrecarrer Simon Banza au début de la seconde période, Silas a raté une autre belle opportunité à la 65e et Fiston Mayele est passé de peu à côté dans la dernière minute du temps réglementaire. Yoane Wissa a tiré la dernière bonne occasion à droite et à côté dans les arrêts de jeu.

"Le Congo a été meilleur que nous, le Congo a eu plus d'occasions que nous. Mais encore une fois, si vous vous battez pour cela comme mes joueurs l'ont fait aujourd'hui, je pense qu'ils le méritent et je suis très fier d'eux", a déclaré Broos.

La star sud-africaine Percy Tau a raté le match en raison d'une blessure. Broos avait déclaré auparavant que « le jeu ne devrait pas être joué ». Il avait voulu jouer la finale dimanche.

L'Afrique du Sud a perdu contre le Nigeria et le Congo contre la Côte d'Ivoire en demi-finale.

La Côte d’Ivoire, pays hôte, affronte le Nigeria, triple champion, dimanche en finale