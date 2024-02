Afrique du Sud : Malema réaffirme son soutien aux Palestiniens 

Le troisième parti politique d'Afrique du Sud, les Economic Freedom Fighters, a promis de créer des emplois pour des millions de chômeurs du pays et de redresser l'économie du pays, tout en cherchant à attirer davantage d'électeurs avant les élections très attendues de cette année.

Le fondateur et leader du parti Firebrand, Julius Malema, s'est adressé samedi au stade Moses Mabhida, rempli de 56 000 places, dans la ville côtière de Durban, alors qu'il lançait le programme électoral du parti, pour le plus grand plaisir de ses partisans.

Les partisans du parti, vêtus de leurs insignes rouges, notamment des t-shirts avec le visage de Malema imprimé dessus, sont entrés dans une frénésie alors qu'il entrait dans le stade, chantant des chants de liberté et des slogans de libération.

L'EFF est populaire parmi de nombreux Sud-Africains désenchantés, en particulier parmi les jeunes, en raison de ses politiques radicales qui incluent l'expropriation des terres appartenant aux Blancs et la nationalisation des mines et des banques.

Il a visé Israël samedi, qualifiant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de « chef de guerre » et de « criminel international ».

Malema a également revendiqué son soutien à la Russie, affirmant que « l'OTAN se déguise en Ukraine » afin de « porter atteinte à la souveraineté de la Russie ».

Ancien leader de la jeunesse de l'ANC qui a été expulsé du parti avant de former le sien, Malema est l'un des plus fervents critiques du parti au pouvoir et un législateur au franc-parler qui est devenu une épine aux côtés de l'ANC et du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Le parti a recueilli 10 % des voix nationales lors des élections de 2019 dans le pays, devenant ainsi le troisième parti d'opposition.

Fort du déclin du soutien au Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994, le parti espère accroître son soutien lors des prochaines élections.

Malema a annoncé le slogan de son parti pour les prochaines élections : « Des emplois et des terres maintenant ! Arrêtez le délestage », une phrase qui fait allusion au taux de chômage élevé du pays, supérieur à 30 %, à la lenteur de la redistribution des terres et à la crise de l'électricité que connaît le pays. a entraîné des pannes d’électricité récurrentes.

Malema a déclaré que le parti mettrait fin aux coupures d'électricité qui affectent actuellement l'économie du pays et créerait des emplois grâce, entre autres, à la création de logements sociaux et d'infrastructures routières.

Il a également promis d'emprisonner les hommes politiques et les fonctionnaires impliqués dans la corruption et d'introduire des incitations pour que la police lutte contre la forte prévalence de la criminalité dans le pays.

Parmi les promesses de Malema figuraient l'augmentation des allocations sociales et l'introduction d'un revenu de base pour les chômeurs.

La date des élections n'a pas encore été annoncée.