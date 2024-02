Gaza : L'Égypte met en garde contre des combats dans la ville de Rafah

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi au Caire, à l'occasion de sa cinquième visite au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza.

Blinken espère faire avancer un éventuel accord de cessez-le-feu et la planification de l'après-guerre tout en apaisant les tensions régionales.

Sa visite intervient également alors que l'Égypte s'inquiète de plus en plus des intentions déclarées d'Israël d'étendre son invasion de la bande de Gaza aux zones situées à la frontière égyptienne.

Le ministre israélien de la défense a déclaré que l'armée finirait par cibler la ville de Rafah, où plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont trouvé refuge et vivent désormais dans des conditions de plus en plus déplorables.

Le Caire craint que les combats à proximité de sa frontière n'obligent les Palestiniens déplacés à passer en Égypte pour se mettre à l'abri.

Les observateurs humanitaires de l'ONU ont déclaré mardi que les ordres d'évacuation israéliens couvraient désormais les deux tiers du territoire de Gaza, poussant chaque jour des milliers de personnes supplémentaires vers les zones frontalières.

L'Égypte a prévenu qu'un déploiement israélien le long de la frontière menacerait le traité de paix que les deux pays ont signé il y a plus de quarante ans.