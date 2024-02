Kenya : les témoins de l'explosion de gaz à Nairobi témoignent

Une énorme boule de feu au-dessus des immeubles à Nairobi. Philip Awinyo Jeremiah, 19 ans, était loin d’imaginer que sa vidéo tournée avec son téléphone portable allait devenir virale.

Il est l'un des témoin de l’explosion de gaz dans un quartier de la capitale kenyane. Face au brasier, il dit avoir perdu son sang-froid.

"Mon état d'esprit était, j'étais dans un état de panique parce que c'était un énorme feu, on aurait dit qu'il faisait jour. C'était une énorme boule de feu qui a littéralement englouti le bâtiment par l'arrière et c'est ainsi que j'ai pu enregistrer le drame. ‘’, explique le jeune kenyan.

Selon les autorités, des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ont explosé dans un dépôt illégal situé dans un quartier résidentiel. Au moins trois personnes ont été tuées, 280 ont été blessées dont 24 grièvement d’après la Croix Rouge.

"Un certain nombre de voisins qui ont également vécu à Nyayo Estate ont soulevé la même préoccupation concernant l'usine à gaz et l'odeur de la fuite de gaz ." affirme Philip Awinyo Jeremiah.

Le dépôt avait été démoli à deux reprises son propriétaire reconnu coupable d’exploitation illégale d’une entreprise de remplissage de gaz en mai. Mais il n’avait pas baissé les rideaux, profitant de la corruption qui gangrène le pays.

"Les événements qui se déroulent sont une catastrophe en devenir. Si ce centre n'avait pas existé, nous ne serions pas aux prises avec les pertes que nous connaissons aujourd'hui et nous ne verrions pas les blessés remplir des hôpitaux tels que Kenyatta et Mama Lucy. Personnellement, j'étais présent et j'ai même supplié le médecin de me laisser sortir. Les personnes que j'ai laissées derrière moi à contrecœur ressemblent à des poulets vulnérables .’’, a déclaré Alfred Juma, blessé.

Les pompiers kényans ont maitrisé l’incendie vendredi matin. Alors que le bilan pourrait s’alourdir. En juin 2018, l’incendie du plus grand marché de la capitale kényane avait fait au moins 15 morts et 70 blessés.