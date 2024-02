CAN 2023 : l'Angola fait ses valises

L’Angola quitte la CAN 2023. Les Palancas Negras ont été éliminé vendredi par le Nigeria. A Luanda, c’est la désolation, tant les supporters voyaient déjà leur sélection en demi-finale après son parcours élogieux lors de la phase de groupe.

‘’En tout cas de cette manière que les supporters Angolais ont fini leur joie pourquoi parce que la sélection vient finir son parcours au niveau des quarts de finale face à une équipe Nigériane joueuse, très intelligente qui a pu tenir les Palancas Negras qui voulaient bien écrire leur histoire, l'Angolais voulait arriver au moins en demi-finale malheureusement, rien ne s’est passé comme souhaité. Le Nigéria, son adversaire était très coriace. Voilà 1-0 c'est le score qui a sanctionné cette rencontre alors que les Angolais avaient une conviction de pouvoir passer cette étape et écrire l'histoire’’ , explique Nsimba Jorge correspondant africanews.

‘’C'est la déception totale, c'est la déception totale,On a perdu et nous sommes obligés de rentrer courage à nos joueurs et qu'ils puissent tirer des leçons sur notre prestation et qu'à la prochaine nous puissions rentrer encore beaucoup plus for’’, regrette Joao Doli Mbaio, supporter Angolais.