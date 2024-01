Centrafrique : Le pape François reçoit le président Touadera au Vatican

Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadera, a rencontré le pape François samedi au Vatican.

M. Touadera a profité de son voyage en Italie à l'occasion d'un sommet entre Rome et les nations africaines pour faire cette visite. Lors de leur rencontre, les deux hommes ont discuté de la situation sociale, politique et humanitaire en République centrafricaine dans “l'espoir d'une coopération de plus en plus efficace au niveau international pour le bien commun de la nation".

Les relations entre le Saint-Siège et la République centrafricaine ont également été abordées, ainsi que le rôle important joué par l'Église catholique au sein du pays.

A l'issue de cet échange, le pape François a remis au président Touadera une sculpture en bronze intitulée « Dialogue entre les générations », des volumes de documents pontificaux et son message de paix pour 2024.