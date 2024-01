CAN : Le Nigeria s'impose face au Cameroun et se qualifie pour les quarts

C’est avec un score de 2 - 0 et le doublé d'Ademola Lookman que les Super Eagles ont réussi à éliminer, samedi, les Lions Indomptables en huitièmes de finale de la CAN pour se qualifier en quarts. "Nous sommes en quarts de finale et nous avons travaillé dur pour y arriver", a déclaré Lookman.

Personne n'a mieux illustré ce travail d'équipe que Victor Osimhen. Même sans marquer, l'attaquant n'a cessé de peser sur la défense adverse en multipliant les courses.

Il a attaqué et harcelé les camerounais, tout en aidant la défense les rares fois où cela a été nécessaire, ce qui lui a valu l’acclamation des supporters. "Osimhen ! Osimhen ! Osimhen !" a retenti dans tout le stade Félix Houphouët-Boigny.

Suite à cette victoire écrasante, l’équipe nigériane affrontera vendredi prochain les Palancas Negras.

L'Angola, qui a terminé en tête du groupe D devant l'Algérie, s'est défait de la Namibie ce samedi avec un score de 3 - 0.