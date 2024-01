Des musées britanniques restituent des objets d'art au Ghana

Deux musées britanniques restituent au Ghana des objets en or et en argents spoliés. Une restitution sous forme de prêt à long terme.

Ce retour intervient après d’importantes négociations entre le Ghana et les structures britanniques concernées. L'historien ghanéen Ivor Agyeman-Duah a participé à la négociation de l'accord.

" Pour le British Museum et le Victoria and Albert, nous parlons de 32 objets. 17 pour Victoria et 15 pour le British Museum. Les objets du British Museum comptent parmi les plus importants, bien sûr, ils sont tous importants. Mais en termes d'attrait populaire, les 15 objets du British Museum sont ceux sur lesquels les gens ont le plus écrit et qu'ils ont le plus vus. ‘’, explique l'historien.

Les objets couverts par l'accord de prêt comprennent un "disque d'âme", que le roi Asante portait pour protéger son âme, ainsi qu'un calumet de la paix et sept sections d'ornements en feuilles d'or.

"Nous nous intéressons depuis de nombreuses années, et dans le cadre de cette négociation particulière, à ces objets en tant qu'objets anciens de la civilisation Asante des années 1870 au début des années 1900, et nous connaissions les antécédents historiques, ce qui était, bien sûr, notre objectif. Le fait que ces objets définissent l'histoire, que leur visualisation - dans une société orale comme l'était Asante - signifiait beaucoup pour leurs créateurs et ils devraient signifier beaucoup en tant que rappel à la génération actuelle de ce qu'elle était dans le passé et de ce qu'elle pourrait être aujourd'hui.’’, raconte Ivor Agyeman-Duah, historien ghanéen et négociateur en chef.

Ce retour intervient alors que les institutions britanniques sont appelées à rendre à l’Afrique, les objets d’art pillés lors des batailles coloniales britanniques il y a 150 ans.