CAN 2023 : Cameroun-Nigeria pour une place en quart de finale

Le Nigeria croisera samedi 27 janvier au stade Félicia d'Abidjan le Cameroun en 8e de finale de la CAN 2023. Une finale avant la lettre très attendue par le public. A la veille de cette confrontation, les sélectionneurs étaient en conférence de presse.

Jose Peseiro, le sélectionneur des Supers Eagles annonce qu'il est ici pour gagner. Le Cameroun avec ses lions indomptables ne lui font pas peur. Il a ses tours dans son sac.

Côté camerounais, le patron de l'encadrement technique reconnaît que le Nigeria reste une grande nation de football. Ils se connaissent. Mais Rigobert Song dit avoir bien préparé ses poulains pour gagner.

'' On a commencé doucement. Nous sommes en train de monter progressivement et le match de demain, ça va être un autre match. '', a déclaré Rigobert Song, Sélectionneur du Cameroun.

Faris Moumbagna, l'attaquant de l'Olympique de Marseille se dit serein. Il est un homme d'action.

''Comme on a joué contre la Gambie. Voilà on a tout donné et demain aussi, ce sera de même. On ne va se relâcher. Le résultat, c’est ce qui vient à la fin.'', a déclaré l'attaquant camerounais.

Le Cameroun avait battu en 84 le Nigeria et les Supers Eagles ont pris leur revanche quelques années plus tard. Et leur leur dernière victoire remonte à 2019 à la CAN égyptienne.