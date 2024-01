Anthony Blinken en quête de soutiens en Angola

Anthony Blinken a achevé jeudi en Angola sa tournée en Afrique. L'étape angolaise est intervenue après celle du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire et le Nigeria.

Luanda et Washington se sont rapprochés ces derniers temps. Athony Blinken a salué l’état actuel du partenariat entre les deux pays.

"Nos relations sont plus fortes, plus importantes, plus étendues que jamais au cours de nos 30 années d'amitié et, en ce moment de transformation, le président Biden m'a demandé de venir à Luanda pour aider à construire et à accélérer nos progrès.'', a déclaré le secrétaire d'Etat américain.

Lors d’un échange avec le ministre angolais des affaires étrangères, Anthony Blinken s’est félicité de l’adhésion de Luanda aux accords d’Artémis visant l’exploration pacifique de l’espace.

Parmi les sujets d'intérêt commun figurent, le pétrole et les infrastructures. Washington a investi notamment dans le ''couloir Lobito'', reliant la RDC et la Zambie via le port angolais de Lobito.

"Nous sommes ravis que l'Angola soit désormais le 33e pays à adhérer aux accords d'Artémis. Il s'agit d'un ensemble de principes pratiques destinés à guider l'exploration sûre, pacifique et durable de l'espace au profit de l'humanité tout entière. J'ai eu l'occasion de visiter aujourd'hui le nouveau musée des sciences ici à Luanda, qui est une installation merveilleuse, et je peux voir des générations de jeunes Angolais élargir leurs propres horizons. Mais je pense que les accords d'Artémis sont aussi un puissant symbole du fait que notre partenariat, nos relations atteignent de nouveaux sommets, au sens propre comme au sens figuré", a déclaré le chef de la diplomatie américaine.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le président angolais Joao Lourenco à Luanda jeudi. L'implication de Luanda dans la résolution de la crise dans l'Est de la RDC a sans nul doute été au menu des échanges.