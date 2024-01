"Israël bloque l'entrée de l'aide destinée à Gaza" Al-Sissi

Accusé par Israël d'empêcher l'acheminement de l'aide à Gaza, le président égyptien, se défend et contre-attaque.

Mardi, Abdel Fattah el-Sissi a accusé l'Etat hébreu d'utiliser l'aide humanitaire comme un moyen de pression pour obtenir la libération des otages israéliens retenus à Gaza depuis l'éclatement du conflit le 7 décembre dernier : l__e terminal égyptien de Rafah est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours par mois. Mais les entraves menées par la partie israélienne dans la fourniture de l'aide humanitaire sont les raisons qui expliquent cette situation actuelle, et c’est leur façon à eux de faire pression sur la bande de Gaza et son peuple en raison du conflit en cours, pour obtenir la libération des otages. Ils utilisent cela comme un moyen de faire pression sur les gens là-bas a-t-dit.

Selon les ONG sur place, Israël n’a autorisé que le passage de trois camions livraisons de nourriture, de médicaments et d’autres fournitures vitales sur vingt et un prévue dans le nord de Gaza entre le 1er et le 10 janvier dernier.

Le président égyptien Al-Sissi a également déploré l'impact économique majeur que subit son pays depuis les attaques répétées des houthis du Yémen sur les navires en mer Rouge. Des attaques menées en représailles à l’offensive d’Israël sur la bande de Gaza contre le Hamas.