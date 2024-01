Somalie : 3 terroristes d'Al-Shabab tués par des frappes américaines

L'armée américaine a déclaré mardi qu'elle avait mené des frappes aériennes en Somalie au cours du week-end dernier. Trois membres du groupe armé d'Al-Shabab liés à Al-Qaïda ont été tués sans faire de victimes civiles.

Le commandement militaire américain pour l'Afrique, a déclaré dans un communiqué que les frappes avaient été effectuées à la demande du gouvernement somalien, dans une zone reculée située à environ 35 kilomètres au nord-est de la ville portuaire de Kismayo, dimanche. La déclaration ne précise pas l'identité des personnes visées.

Al-Shabab est le réseau d'Al-Qaïda le plus important et le plus actif au monde et a prouvé sa volonté et sa capacité à attaquer les forces américaines et à menacer les intérêts de sécurité de Washington, selon le communiqué. Le groupe armé n’a pas réagit dans l’immédiat aux frappes américaines.