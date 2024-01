Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu reçoit Antony Blinken

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le président nigérian Bola Ahmed Tinubu à Abuja mardi, alors qu'il poursuivait sa tournée dans quatre pays africains.

Blinken s'est rendu lundi au Cap-Vert et en Côte d'Ivoire, où il a présenté l'Amérique comme étant le principal allié économique et sécuritaire du continent, en période de crises régionales et internationales.

Après sa visite au Nigeria, il se rendra en Angola.

Axée sur le commerce, la sécurité et la promotion de la démocratie, cette tournée, intervient dans un contexte de crises meurtrières et de coups d'État généralisés qui menacent la stabilité du continent.

Selon les analystes, l'Afrique semble avoir été reléguée au second plan par le président Joe Biden, son administration étant de plus en plus accaparée par d'autres questions internationales telles que la guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas et sa rivalité avec la Chine.

M. Biden n'a pas non plus visité l'Afrique l'année dernière comme il l'avait promis.