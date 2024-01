Can 2024 :Le Cameroun se qualifie sur le fil face à la Gambie

Pour éviter une sortie prématurée de la Coupe d'Afrique des Nations, mardi, le Cameroun se devait de battre la Gambie. Mission accomplie 3 buts à 2 à la suite d'un match plein de rebondissements.

La première période de la rencontre aurait pu sourire à la Gambie qui à plusieurs reprises mis le goal camerounais à contribution. Fabrice Ondoa aligné à la place de André Onana au cours de cette rencontre s'est illustré par plusieurs arrêts décisifs, gardant ses cages inviolées jusqu'à la pause.

Il faudra attendre le début de la 2e période pour voir des Lions indomptables plus conquérants et en maîtrise. Une bonne reprise qui va se solder par l'ouverture du score à la 56e minute par Karl Toko-Ekambi. Soulagement pour l'équipe camerounaise qui semblait à ce moment là bien partie pour assurer le coup face à leurs adversaires du jour.

Le réveil inattendu des Gambiens

C'était avant que la Gambie ne retrouve un second souffle et repousse les lions indomptables dans leur retranchement. Le premier avertissement interviendra à la 72e minute avec l'égalisation d’Ablie Jallow. Les Scorpions dans un stade de Bouaké totalement acquis à leur cause , vont ensuite prendre l’avantage grâce à Ebrima Colley. Le temps du doute ne durera que 2 minutes avant que les poulains de Rigobert Song ne reviennent à égalité à la 87e minute sur un but contre son camp de de James Gomez .

Un coup de tête de Christopher Wooh dans le temps additionnel viendra sceller le sort de cette rencontre pour une victoire finale de 3 buts à 2 pour le Cameroun. Meme si le scénario aurait pu être tout autre sans le refus du 3e but gambien par l'arbitre.

Le Cameroun a décroché son billet pour la phase à élimination directe pour avoir marqué plus de buts que la Guinée, qui s'est inclinée 2-0 face au Sénégal, vainqueur du groupe, dans l'autre match du groupe C. Le Sénégal qui était déjà qualifié s'est imposé sur le score de 2-0.