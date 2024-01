Égypte : réunion de la Ligue Arabe sur la situation à Gaza

A Gaza, une personne sur quatre est dans une situation de famine en raison des opérations de l’armée israélienne et des restrictions de l’achemine de l’aide humanitaire selon l’ONU. La situation dans l’enclave palestinienne était lundi au centre d’une réunion d’urgence de la Ligue arabe en Egypte.

"L'aggravation de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza et l'excès de ciblage des civils interpellent la communauté internationale. Les puissances vitales, notamment, et le Conseil de sécurité en tant que mécanisme international responsable du maintien de la sécurité et de la stabilité dans le monde doivent pour prendre une décision contraignante de cessez-le-feu immédiat et durable. Ils doivent aussi faire de l'acheminement de l'aide internationale à la population de Gaza, une priorité urgente", a déclaré Mohamed Ait Ouali, représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue arabe, président de séance.

Une urgence difficile à obtenir tant le sujet fragilise le Conseil de sécurité des Nations unies.

"Malgré l'état de division au sein du Conseil de sécurité et son incapacité à parler d'une seule voix, cela ne doit pas nous empêcher de continuer à exercer davantage de pressions diplomatiques, politiques et juridiques pour mettre fin à la tragédie que vit le peuple palestinien."; a affirmé Mohamed Ait Ouali,.

La guerre entre Israël et le Hamas a déjà poussé 85 % des Palestiniens de Gaza à quitter leurs habitations.

Les représentants de la Ligue arabe se sont réunis au Caire lundi pour une réunion d'urgence sur la guerre à Gaza et la crise humanitaire qui sévit dans la région.

Le conflit a poussé quelque 85 % des Palestiniens de Gaza à fuir leur maison et à chercher un abri, alors qu'Israël continue de frapper l'enclave assiégée.