CAN 2023 : journée nulle dans le groupe F

La deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations s'est refermée dimanche sur deux match nuls dans le groupe F au Stade Laurent Pokou de San Pedro en Côte d'Ivoire.

D'abord le Maroc tenu en échec par la République démocratique du Congo sur le score de 1 partout à suite d'un match palpitant. Ouverture du score dès la 6e minute par Achraf Hakimi pour les Lions de l'Atlas. Cédric Bakambu, pour les Léopards de RDC manque d'égaliser sur un penalty renvoyé par le montant droit de Yassine Bounou à la 41e minute ; et Silas Katompa sauve le point du nul à la 76e. Un beau spectacle ternis par une bagarre éclatée entre les joueurs et le staff des deux sélections. Plus tard dans la soirée, la Zambie est accrochée également par la Tanzanie sur le même score de 1 partout.

Le Maroc garde la tête du groupe F avec 4 points suivi de la RDC et la Zambie 2 points chacun en attendant la dernière journée.