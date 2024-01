RDC : Félix Tshisekedi prête serment pour un second mandat

Le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, a prêté serment samedi à la suite d'une élection contestée en décembre, promettant d'unifier le pays d'Afrique centrale au cours de son second mandat de cinq ans et de protéger les vies dans la région orientale touchée par le conflit.

"Je reprends le flambeau que vous m'avez confié. Nous voulons un Congo plus uni, plus fort et plus prospère", a déclaré M. Tshikedi, 60 ans, lors de la cérémonie d'investiture à laquelle assistaient plusieurs chefs d'État. Sa première investiture en 2019 a marqué le premier transfert démocratique du pouvoir au Congo depuis l'indépendance du pays vis-à-vis de la Belgique en 1960.

Tshisekedi a été réélu avec plus de 70% des voix, selon la commission électorale. Cependant, les candidats de l'opposition et leurs partisans ont mis en doute la validité de l'élection, qui a été embourbée dans des problèmes logistiques.