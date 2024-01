CAN 2023 : le Sénégal remporte le choc des Lions devant le Cameroun

Une victoire 3-1 à l’issue d’un match parfaitement bien maîtrisé même si les joueurs d’Aliou Cissé se sont fait quelques frayeurs après la réduction du score du Cameroun qui revenait alors à 2 buts à 1.

Mais, celui que tout le monde attend dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2023, la star de cette équipe sénégalaise, Sadio Mané libérait tout un peuple en inscrivant le 3e but.

Un 3e but et un 2e succès en autant de matchs pour le Sénégal qui valide ainsi sa qualification pour les 8e de finale de cette CAN.

Le Sénégal va devoir tout de même aller chercher à consolider la 1ère place qu’il occupe en ce moment d’autant que la Guinée a battu la Gambie dans la soirée sur la plus petite des marques pour s’offrir une finale dans ce groupe.

Car, même si mathématiquement ils ne sont pas encore qualifiés, les Guinéens pourraient virer en tête de cette poule en cas de victoire devant le Sénégal.

La Guinée qui n’a plus besoin que d’un point, un match nul pour valider sa qualification.

Le derby ouest-africain prometteur est prévu mardi prochain.