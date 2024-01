Fin de la réunion annuelle du Forum Économique Mondial à Davos

Les participants au Forum économique mondial (WEF) de Davos ont réfléchi à la prédominance des discussions sur l'intelligence artificielle lors des réunions, alors que le forum se clôture jusqu'à l'année prochaine.

L'émergence vertigineuse de ChatGPT d'OpenAI il y a plus d'un an et de ses concurrents depuis ont élevé la puissance, la promesse et les présages de l'intelligence artificielle dans une plus grande visibilité publique.

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a assisté au sommet de cette année aux côtés de hauts dirigeants de Microsoft, qui ont contribué au financement de la montée en puissance de sa société.

"La partie la plus passionnante de cela, c'est qu'elle n'est pas vraiment contestée par les acteurs en place", a déclaré l'analyste Ian Bremmer de l'Eurasia Group. "Il y a beaucoup d'implications potentiellement perturbatrices qui sont négatives, mais cela ne va pas le ralentir, et donc, vous avez ce sentiment d'un progrès incroyablement accéléré", a-t-il ajouté.

"Reconstruire la confiance" était le thème de la réunion annuelle des élites économiques et politiques dans les neiges alpines suisses.

S'il y a une leçon à tirer de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, c'est que le monde a encore un long chemin à parcourir.

Des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient aux soupçons selon lesquels les chefs d'entreprise et les génies de la technologie cherchent à tirer profit de la substitution des travailleurs par l'IA, la confiance est clairement en pénurie.

La réunion annuelle offre une prise de pouls annuelle des mentalités des décideurs de premier plan, et cette année ne faisait pas exception.

"Il est irréaliste de penser que Davos ou n'importe quelle réunion, n'importe où dans le monde, en une réunion peut reconstruire la confiance lorsqu'elle est fragmentée sur autant de dimensions", a déclaré Rich Lesser, président de Boston Consulting Group.

Mais il a déclaré que les milliers de conversations impliquant les secteurs social, privé et public "contribuent à créer un point de départ pour reconstruire la confiance".

La conclusion générale, ont déclaré les participants, est que le tableau économique mondial est plus prometteur que ce que l'on aurait pu penser - les taux d'intérêt et l'inflation semblent avoir atteint leur pic dans les plus grands marchés - mais personne ne sait vraiment où les guerres inextricables et les élections imminentes dans des endroits comme l'Inde, l'Union européenne, l'Afrique du Sud et les États-Unis redirigeront le monde.