CAN 2023 : victoire cruciale pour le Nigéria et la Guinée Équatoriale

Le Nigéria et la Guinée Équatoriale assurent leurs points à la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Le défenseur William Troost-Ekong a marqué un penalty en seconde période, propulsant le Nigeria vers une victoire cruciale de 1-0 contre la Côte d'Ivoire, pays hôte, jeudi lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Les "Super Eagles" étaient sous pression après avoir fait match nul lors de leur premier match contre la Guinée équatoriale et sont maintenant pratiquement assurés d'atteindre les phases éliminatoires.

Le coach José Peseiro a enfin vu son équipe montrer une stabilité défensive, mettant fin à une série de six matchs concédant au moins un but Cependant, la prestation de la star Victor Osimhen a été frustrante malgré le fait d'avoir obtenu le penalty qui a facilité la victoire.

L'arbitre Mustapha Ghorbal a accordé le penalty après avoir consulté les reprises vidéo et décidé qu'Ousmane Diomande avait commis une faute sur Osimhen.

Troost-Ekong a pris la responsabilité et a tiré le penalty au centre du but à la 55e minute.

Osimhen a manqué la meilleure occasion du match en début de partie en tirant haut et large après avoir été lancé par Samuel Chukwueze.

L'équipe locale a eu plus de possession, mais le Nigeria a dominé le nombre de tentatives au but en première mi-temps - sept contre six pour la Côte d'Ivoire.

Le stade Alassane Ouattara, d'une capacité de 60 000 personnes, était principalement rempli pour le match, les organisateurs annonçant que tous les billets avaient été vendus. La chaleur intense, avec des températures dépassant les 30 degrés Celsius et une humidité de 75%, a pesé sur les supporters.

À Abidjan, les supporters enthousiastes, vêtus du maillot orange distinctif, ont animé la ville bien avant le match, klaxonnant, agitant les drapeaux orange, blancs et verts du pays. Mais la Côte d'Ivoire a chuté à la troisième place du Groupe A avec trois points, un de moins que la Guinée équatoriale et le Nigeria. Seuls les deux premiers de chaque groupe sont assurés de progresser.

La Côte d'Ivoire affrontera ensuite la Guinée équatoriale lundi, tandis que le Nigeria jouera contre la Guinée-Bissau pour son dernier match de groupe.

La Guinée Équatoriale grimpe au classement

Dans le même temps, Emilio Nsue a inscrit un triplé, propulsant la Guinée équatoriale vers une victoire de 4-2 contre la Guinée-Bissau lors du match tôt dans la journée, prenant ainsi une option sérieuse pour les phases éliminatoires de la CAN.

À 34 ans, Nsue est devenu le joueur le plus âgé à réussir un triplé dans le tournoi, et le premier depuis 16 ans. José Miranda a également marqué pour la Guinée équatoriale, tandis que Zé Turbo a inscrit un but de consolation pour la Guinée-Bissau.