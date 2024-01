"Vision pour des cultures et des sols adaptés" un projet américain contre la faim

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a réitéré mardi à Davos l’engagement de son pays à investir dans l'agriculture afin de stimuler la productivité, la qualité nutritive des cultures en développant des variétés de plantes diversifiées et résilientes au climat, tout en favorisant la santé des sols.

Plus de 700 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde selon l'ONU. La demande mondiale de nourriture va augmenter de plus de 50 % d’ici 2050, mais le changement climatique et d’autres facteurs de stress réduisent les rendements des cultures.

En collaboration avec l’Union africaine et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, nous avons lancé une nouvelle initiative, Vision pour des cultures et des sols adaptés . La VACS fait partie de l’initiative Feed the Future de l’USAID. Il s’agit d’une réponse globale du gouvernement américain à l’insécurité alimentaire dans le monde, et l’approche que nous avons adoptée est très rapide. Et tout se résume à ceci. Deux choses très fondamentales. Premièrement, l'investissement au-dessus de la surface cultivable qui consiste à identifier les cultures africaines les plus nutritives et les plus résilientes au changement climatique, en améliorant ces variétés et en les livrant au monde entier. En même temps, les investissements en dessous ou nous cartographions, conservons et construisons des sols sains. Si vous faites les choses correctement, avec de bonnes semences, vous obtenez le bon sol, alors vous avez votre base agricole pour l’avenir.

La VACS fait partie de Feed the Future, l’initiative du gouvernement américain contre la faim dans le monde et pour la sécurité alimentaire, et soutient la mise en œuvre de la Stratégie des États-Unis pour la sécurité alimentaire dans le monde (2022-2026).