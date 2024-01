Maroc : l'art de la gravure sur métaux, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

La gravure sur métaux est un art ancestral désormais inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco.Au Maroc, la ville de Fès, abrite des artisans qualifiés spécialisés dans cet art, transmis de génération en génération. Ces ciseleurs sont devenus la pierre angulaire de l'identité culturelle de ce pays africain.

Mohamed Arnani, propriétaire d'un atelier de gravure à Fès, est ravi de savoir son métier reconnu par l'Unesco : "Nous avons été heureux d'apprendre que l'artisanat et le savoir-faire liés à la gravure sur métal avaient été inscrits sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cela nous a donné beaucoup d'espoir et l'assurance que cet artisanat a un avenir prometteur."

La gravure sur métaux se transmet au sein des familles marocaines, par l’observation et la pratique. Aujourd’hui ce savoir faire est accessible dans des centres de formation, des universités, et même sur les réseaux sociaux.

"La gravure sur métal est un métier très ancien qui consiste à graver sur le cuivre, l'argent et l'or. Cet artisanat est apparu au Maroc à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Il a débuté dans la ville de Fès et s'est répandu au fil des ans dans d'autres villes du Maroc, notamment à Marrakech", raconte Mohamed Arnani.

Les objets gravés (bijoux ou objets d’intérieur) sont souvent offerts en cadeaux traditionnels de mariage ou pour des rituels religieux. Quand ils le peuvent, ces artisans adaptent leur créations aux tendances contemporaines, comme l'explique Moncef Adyel, artisan à Fès : "Nous aspirons toujours à renouveler cet artisanat. A titre d'exemple, le lustre le plus connu au Maroc est le lustre traditionnel initialement destiné à décorer les les mosquées. Aujourd'hui, nous avons créé plusieurs formes modernes de lustres qui se démarquent de ce qui se fait traditionnellement".

Les marchés locaux de Fès offrent une véritable vitrine pour permettre aux artisans d’attiser la curiosité des touristes mais aussi des collectionneurs et promouvoir leur métier.

Le Maroc compte désormais 14 éléments sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.