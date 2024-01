CAN 2023 : Mission accomplie pour les Lions de la Teranga

Mission accomplie donc pour les Lions du Sénégal. Les champions d’Afrique en titre qui réussissent avec brio leur entrée dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2023 avec cette victoire éclatante devant la Gambie 3 buts à 0. Et forcément, les supporters qui ont fait le déplacement dans cette fan zone ne pouvaient cacher leur satisfaction après ce premier succès.

« Actuellement, on a le cœur léger, une grande joie parce que généralement on manquait nos premiers matchs. Donc, lorsqu’on fait une entrée normale dès notre première sortie, c’est apaisant ».

« C’est bien parce que c’était un derby. C’est bien parce que c’était un premier match. C’est bien parce qu’on est champion d’Afrique. C’est bien parce que ça vient taire un peu les langues. Le grand frère, il faut le respecter et on a montré un signe de grand respect à l’adversaire mais on leur a montré qu’il fallait nous respecter. Maintenant, je pense que chacun va se remettre à sa place et considérer le Sénégal comme une grosse pointure. »

« On ressent de la fierté et beaucoup de joie parce qu’on s’attendait à ce résultat et ils nous l’ont offerte. On est tellement content et s’il plaît à Dieu, on va gagner le deuxième match. »

Eh oui, la joie des supporter sénégalais après ce succès éclatant sur la Gambie, le voisin, dans un derby qui promettait d’être très difficile mais finalement rendu facile par le but matinal de Pape Guèye. Et désormais les Sénégalais se projettent sur le prochain match, ce sera face au Cameroun.

« Ça va certainement être un match compliqué, peut-être pas comme le premier mais avec beaucoup plus d’engagement. Ça va déterminer le premier ou le deuxième de la poule si on continue à maintenir ce cap. »

« On va gagner 2-0. On est prêt sur tous les plans : mentalement, physiquement. Nous sommes les champions d’Afrique. On va réaliser le doublé, s’il plaît à Dieu. »

Eh oui, la grande confiance et ils peuvent se le permettre après ce succès éclatant 3 buts à 0. Rendez-vous vendredi prochain face aux Lions indomptables du Cameroun dans un duel qui promet d’être chaud bouillant. Je suis Wahany Johnson SAMBOU, correspondant au Sénégal pour Africanews.