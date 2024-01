Afrique du Sud : l'ANC célèbre 112 ans dans l'anticipation électorale

Le Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud s'apprête à célébrer son 112e anniversaire dans un contexte tendu, marqué par le début de la campagne électorale en vue des élections nationales, considérées comme les plus ardues depuis son accession au pouvoir en 1994.

Des milliers de membres et partisans de l'ANC sont attendus au stade Mbombela dans la province de Mpumalanga, où le président Cyril Ramaphosa, également chef de l'ANC, prononcera son discours annuel, esquissant le programme du parti pour l'année à venir.

L'ANC, parti du premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud et icône anti-apartheid Nelson Mandela, a été un pilier dans la lutte pour la libération contre la ségrégation raciale et le gouvernement minoritaire blanc.

Ramaphosa, en quête d'un second mandat après son arrivée au pouvoir en 2019 en succédant à Jacob Zuma, fait face à une électorat de plus en plus mécontent. Le parti est critiqué pour son incapacité à fournir des services de base à la majorité noire pauvre du pays, et une économie en détérioration.

Avec un taux de chômage avoisinant les 32 %, dont 60 % chez les jeunes, l'ANC se trouve confronté à une population désabusée face aux promesses non tenues d'une vie meilleure.

Des sondages électoraux suggèrent que le parti pourrait éprouver des difficultés à obtenir plus de 50 % des voix, nécessaire pour une victoire, pour la première fois en 30 ans de règne.

La réputation de l'ANC est également ternie par des allégations de corruption, avec de nombreux dirigeants impliqués dans des transactions gouvernementales douteuses. En plus des défis économiques, les Sud-Africains font face à des coupures d'électricité régulières, alimentant le mécontentement général.

Dirk Kotze, analyste politique à l'Université d'Afrique du Sud, souligne que la plus grande menace pour l'ANC ne provient pas d'une opposition gagnant plus de soutien, mais "du fait que les gens ne veulent pas voter pour eux en raison de la méfiance qui s'est développée dans l'ANC".

En 2019, lors des dernières élections qui ont vu Ramaphosa élu, l'ANC a obtenu 57,5 % des voix, loin des près de 70 % obtenus aux élections générales de 2004.

En décembre dernier, l'ancien président Zuma a renoncé à l'ANC et a soutenu un nouveau parti politique, Umkhonto we Sizwe, encourageant ses partisans à voter pour lui lors des élections de cette année.

Bien que l'impact de ce nouveau parti reste incertain, son émergence risque de nuire à l'ANC, tout comme cela s'est produit avec la création du Congress of the People en 2008 et des Economic Freedom Fighters en 2013.

La date des élections, attendues entre mai et août de cette année, n'a pas encore été annoncée. Si l'ANC ne parvient pas à obtenir plus de 50 % des voix, il pourrait être contraint de former une coalition avec des partis d'opposition. La campagne électorale s'annonce comme une période cruciale pour l'ANC, confronté à des enjeux majeurs et à la nécessité de regagner la confiance d'une population de plus en plus sceptique.