Kenya : des avocats manifestent contre l'ingérence du président

Un bras de fer s'est engagé entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif au Kenya.

Cela fait suite aux remarques du président William Ruto, qui a affirmé que le pouvoir judiciaire travaillait avec des personnes anonymes pour faire dérailler les politiques de son gouvernement par le biais d'ordonnances judiciaires, mais une section d'avocats lui a demandé de nommer les juges.

_"La maxime du droit a toujours été que celui qui allègue à la charge de la vérité. Lorsque vous faites des allégations, vous accusez directement quelqu'un d'avoir fait quelque chose, la seule façon pour nous de croire ce que vous dites est que vous apportiez des preuves. Permettez-moi de vous donner un exemple : les juges sont entrés en fonction à l'issue d'une procédure et leur départ est soumis à une procédure qui est stipulée dans notre constitution,"_s’est exprimé Etyang Felix, Avocat de la Haute Cour du Kenya.

La Law Society of Kenya a organisé une manifestation pacifique contre le président pour ses sentiments dans ce qu'ils qualifient de président outrepassant son mandat de défense de l'État de droit. Le président de la Law Society of Kenya soutient que les remarques de William Ruto pourraient plonger le pays dans l'anarchie.

_"Si le président veut dire qu'en tant que Kényan, il peut choisir à quelle décision de justice obéir ou non, qu'est-ce qui le différencie de n'importe quel autre Kényan qui dirait : "Nous n'allons pas obéir à ces décisions. La voie que nous avons empruntée ne peut nous mener qu'à un seul résultat : l'anarchie,"_selon Eric Theuri, Président de l’Ordre des avocats du Kenya.

L'opposition, quant à elle, soutient que le président tente d'intimider les juges pour qu'ils rendent des décisions de justice qui ne favorisent que son gouvernement.

"Il s'agit d'un pays important non seulement dans la région, non seulement dans la région africaine, mais aussi dans le monde entier. Par conséquent, si le Kenya se trompe et permet une situation dans laquelle les juges sont intimidés pour rendre des décisions qui privilégient uniquement l'exécutif, alors nous aurons perdu la partie," soutient Kalonzo Musyoka, Principal de l'opposition.

La présidente de la Cour suprême, Martha Koome, avait précédemment répondu au président William Ruto que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif étaient des branches égales du gouvernement et que les juges s'acquitteraient de leurs fonctions sans crainte ni faveur.

La pression augmente sur le président William Ruto afin qu'il se conforme à la constitution et suive les décisions judiciaires.