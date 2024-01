CIJ : Israël échoue à justifier les accusations de génocide selon l'Afrique du sud

Le ministre sud-africain de la Justice a affirmé qu'Israël n'avait pas réussi à justifier sa position lors d'une séance de la Cour internationale de justice, où il est accusé de génocide à l'encontre du peuple palestinien à Gaza.

S'exprimant devant les journalistes à l'extérieur du tribunal de La Haye, Ronald Lamola a soutenu que l'Afrique du Sud demeurait convaincue d'avoir présenté un dossier probant contre Israël devant la CIJ.

_"Aujourd'hui, nous avons entendu la prétendue justification d'Israël devant la CIJ. Certains des arguments avancés sont étonnants et ne sont pas étayés par les faits et la situation sur le terrain. Israël suggère que la Convention sur le génocide est primordiale pour leur protection et que, de ce fait, il n'est pas possible de violer ses propres dispositions. Aujourd'hui, l'État d'Israël n'a pas réussi à réfuter les arguments convaincants de l'Afrique du Sud qui ont été présentés à la Cour hier." _

Près de 85 % des habitants de Gaza ont été chassés de leurs maisons, un quart des résidents de l'enclave sont menacés de famine et une grande partie du nord de la bande de Gaza a été réduite à l'état de ruines.

L'Afrique du Sud estime qu'il s'agit d'un génocide qui s'inscrit dans le cadre de décennies d'oppression des Palestiniens par Israël et non d’une quelconque vengeance envers ce dernier.

"Il ne s'agit pas d'une vengeance de l'Afrique du Sud contre Israël. Nous partons du principe que tout État pratiquant l'apartheid, où que ce soit dans le monde, a été déclaré comme un crime contre l'humanité, et qu'il ne devrait donc jamais être autorisé à se reproduire. Il s'agit d'une convention des Nations unies. Nous sommes donc ici pour protéger les droits du peuple palestinien à Gaza," s'est exprimé le Ronald Lamola, ministre sud-africain de la Justice.

Israël a jugé hypocrites les accusations de l'Afrique du Sud, soutenant qu'une des plus grandes affaires jamais portées devant un tribunal international était le reflet d'un monde en tumulte.