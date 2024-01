Tunisie : manifestation de soutien au recours de l'Afrique du Sud contre Israël

En Tunisie, plusieurs manifestants se sont rassemblés jeudi devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Tunis, pour exprimer leur soutien à la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice.

Plusieurs organisations de la société civile, dont l'Association tunisienne des femmes démocrates, ont exprimé leur soutien à la position de l'Afrique du Sud et à son action devant la Cour internationale de justice.

"Nous voulions remercier l'Afrique du Sud, par l'intermédiaire de son ambassade en Tunisie, pour avoir fait ce qu'aucun pays arabe ou islamique n'a fait. D'abord, (sa demande) de cessez-le-feu parce que des innocents meurent encore aujourd'hui en Palestine," s'est exprimé Naila Al-Zouglami, présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates.

Les manifestants ont brandi des pancartes remerciant l'Afrique du Sud pour son action et ont scandé des slogans tels que "Libérez la Palestine" et "Arrêtez la guerre".

L'ambassadeur sud-africain Moses Masango a appelé à la solidarité avec la Palestine pour mettre fin à la guerre.

"La différence entre ce qui s'est passé auparavant et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des preuves tangibles du gouvernement et de l'armée israéliens ont été rassemblées et qu'elles peuvent être utilisées contre eux."

Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que la Tunisie présentera à La Haye un exposé verbal concernant les violations perpétrées dans les territoires palestiniens. Cependant, le pays ne souscrit pas formellement à l'action en justice intentée par l’Afrique du Sud, craignant que cela puisse indirectement impliquer une reconnaissance d'Israël.