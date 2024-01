Au Brésil, les écoles de Samba sont prêtes pour le carnaval de Rio

Les meilleures écoles de samba de Rio de Janeiro ont commencé, dimanche, leurs répétitions pour le défilé du carnaval 2024. Rio compte plus d'une centaine d'écoles de samba qui ont toutes leur propre défilé pendant le Carnaval. Les répétitions pour les parades requièrent un travail acharné, et se déroulent la plupart du temps dans le Sambadrome sous les regards ébahis des amateurs de carnaval venus assister gratuitement à ces entrainements.

Pour Jorge Perlingeiro, président de la LIESA (Ligue indépendante de l'école de samba), " C'est une grande occasion de célébrer les 40 ans non seulement de la Ligue des Ecoles de Samba mais aussi du sambadrome de Sapucaí et nous allons fêter ce grand événement comme il se doit."

Ces répétitions impressionnantes sont tout aussi populaires que les parades des jours de carnaval, et le public peut y assister chaque dimanche, 70 000 billets sont distribués gratuitement pour accéder au Sambadrome. Les danseurs peaufinent leurs pas de danse, et ajustent leur cadence avant le jour J.

Deise Silva, 59 ans, couturière, qui a pourtant l'habitude de ce type d'évènement, a quand même le trac :

"Nous avons de l'expérience mais nous sommes nerveuses, comme chaque année, lorsque vous entrez dans l'avenue du sambadrome, que ce soit lors de la répétition technique ou du véritable défilé, c'est le même état de stress qui vous envahit", raconte-t-elle.

Pendant le Carnaval et les quelques mois qui le précèdent, toute la ville de Rio vit au rythme des fêtes de rue colorées et devient un terrain d'entraînement pour toutes les écoles de samba.

La saison du carnaval de Rio commence officiellement le 13 janvier, et plus de 453 fêtes de rue ont été autorisées par la mairie jusqu'au 18 février.