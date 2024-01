Egypte : l'Église orthodoxe célèbre Noël en pleine guerre à Gaza

Les coptes orthodoxes égyptiens ont célébré samedi la traditionnelle messe de minuit de Noël. Une célébration à laquelle a pris part le président Abdel Fattah Al-Sissi dans la cathédrale de la Nativité du Christ à l'est du Caire.

Il a adressé une prière à Dieu pour la résolution du conflit Israélo-palestinien au cours de la messe dirigé par le Pape Tawadros II d’Alexandrie et patriarche du diocèse de Saint-Marc.

_Si Dieu le veut, cette année sera heureuse pour nous tous et nous surmonterons, grâce à Dieu, les grandes crises existantes. Nous espérons en Dieu qu’il n’augmentera pas plus que cela et qu’il ne continuera pas plus que cela la. La crise dans laquelle nous vivons tous et nous sommes tous affectés par elle, ces événements dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et nous, en Égypte, avons une position respectueuse._Nous cherchons au moins un cessez-le-feu et l’entrée de l’aide afin d’alléger le fardeau de nos frères et de notre peuple à Gaza, et ensuite il y aura une solution au problème qui se renouvelle chaque année et qui nous fait tous mal a expliqué le président égyptien.

Cette messe célébrant la naissance du Christ a réuni de nombreux évêques, prêtres et moines, ainsi que des responsables politiques de haut niveau. Les chrétiens orthodoxes constituent environ 10 % des 105 millions d'Egyptiens. Ils célèbrent Noël chaque 7 janvier.