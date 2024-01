The Book of Clarence, la comédie biblique de Jeymes Samuel et de Jay-Z

C'est sur une comédie biblique, The Book of Clarence que Jay-z le rappeur devenu producteur et le réalisateur Jeymes Samuel ont parié en ce début d'année.

Le livre de Clarence, raconte l'histoire d'un homme en difficulté cherchant à améliorer sa vie en se faisant passer pour le Messie. L'histoire se déroule en 29 après la montée de Jésus-Christ à Jérusalem.

S'exprimant sur l'héritage, Jay-Z explique qu'il voulait juste s’amuser. : je veux sortir un produit auquel je crois. Je veux représenter ma culture, évidemment, nous nous sommes mis dans le Old Ouest à juste titre. Et maintenant, nous nous inscrivons, dans le Nouveau Testament comme nous devrions l’être.

Après The Harder They Fall, son premier long-métrage, un western afro-américain avec notamment Idris Elba et Regina King au casting, Jeymes Samuel dévoile enfin une aventure cinématographique avec ses héros et une action épique, qui a pris près d'une décennie de préparation :_ Il était toujours temps de raconter l’histoire. Mais personne n’allait y arriver. Je devais être en mesure de la fabriquer. Mais il était encore temps. Je l’ai écrite, je l’ai formulé au début des années 2000. J’ai travaillé sur quelques chansons en 2005. Mais je l’ai écrite en 2017, puis « The Harder They Fall » est sorti, et je savais que je devais aller dans le Old west, puis dans le Nouveau Testament,? Donc, je suppose que c’était juste le moment dans ma vie, mais vraiment, ça a toujours été le moment souligne-t-il. _

Trahison, ruse, humour, drame, musique, le tournage du livre de Clarence, a débuté en novembre 2022 en Italie, avec dans les rôles principaux, LaKeith Stanfield qui interprète Clarence, Anna Diop ou encore Omar Sy.

C’était incroyable parce que nous avons tourné cela en Italie à Matera, et la ville est déjà préparée pour cela. C’est un ensemble en soi, et avec tout le travail qu’ils ont fait, c’était comme si nous étions retournés dans le passé. C’était tellement cool d’être là pendant des semaines. c’était vraiment intense et ça donné une ambiance spéciale au film a expliqué Omar Sy.

Après une première mondiale au 67e Festival du Film de Londres le 11 octobre dernier, le livre de Clarence sortira en salle aux États-Unis le 12 janvier prochain.