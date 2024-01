Coco Jones voit des changements prometteurs pour les femmes noires à Hollywood

Enfant star des comédies musicales de Disney, la chanteuse américaine Coco Jones a connu le rejet durant de longues années.

À 25 ans, l'artiste a obtenu, aujourd'hui, une grande partie du succès dont elle a toujours rêvé. Jones estime que son succès s'inscrit dans un contexte de changement positif dans la représentation dans l'industrie du divertissement.

« Tout peut et va s’améliorer. Mais la situation ne s’améliorera pas si nous ne faisons rien, si nous ne disons rien, si nous ne sommes pas transparents et honnêtes. Je pense que se cacher et prétendre que tout va bien perpétuera une énergie stagnante. Mais être honnête et s’exprimer sur les choses que vous souhaitez changer peut toujours apporter des changements et toujours inspirer. Cela donne simplement du sens à votre travail. C’est pourquoi j’essaie autant de parler de la diversité. nous devons etre patientes dans votre parcours parce que nous sommes des femmes noires, et cela prend un chemin différent pour arriver là où nous méritons légitimement d’être." affirme Jones.

La jeune femme est pleine de gratitude envers toutes les femmes noires qui ont ouvert la voie àà Hollywood pour qu'il soit plus inclusif.

"Je suis très reconnaissante envers des femmes comme Viola (Davis) et Kerry (Washington) et Angela Bassett et Taraji. Elles m’ont toutes ouvert la voie, et cela ne fera que s’améliorer avec le temps parce qu'elles continueront à la tuer à chaque occasion et à s’exprimer sans avoir peur de riposter, d’être honnêtes et d’exiger plus. Elles nous apprendront à faire la même chose. Ensuite, nous enseignerons cela à la prochaine génération. Et un jour, peut-être quand mes enfants auront mon âge, ce ne sera pas si surprenant que nous soyons tous pareils. On verra autant de femmes noires que de femmes blanches et verra des femmes de n'importe quelle couleur. C’est tout simplement normal parce que c’est ça le monde réel ." explique la chanteuse.

Après une longue période d'absence forcée, la nouvelle icône R&B est nommée dans cinq catégories aux les prochains Grammy Awards, elle est en lice pour le meilleur nouvel artiste, l’album R&B, la performance R&B traditionnelle, la chanson R&B et la performance R&B.