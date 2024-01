Kenya : le changement climatique complique la lutte contre le paludisme

Le paludisme sévit au Kenya. L'Afrique de l'Est en proie à des conditions climatiques improbables. Et le combat contre l'une des principales causes de mortalité dans la zone, selon l'OMS, n'est pas gagné. À 76 ans, Wilson Mutai a récemment perdu son ami des suites de cette pathologie ; l'agriculteur et homme d'affaires totalement résigné.

"Vous pouvez aller à l'hôpital, ils vous emmèneront au soin et pas au sûr qu'il y ait des médicaments. Quand j'ai été confronté moi-même au manque de médicament à l'hôpital, je suis rentré me soigner chez moi. Mon ami est décédé à cause du paludisme parce qu'il n'a eu aucun traitement. En deux ou trois jours, sans traitement, vous êtes mort. Ce paludisme est mortel. " Affirme - t- il.

Et le changement climatique oblige les organismes de recherche - à faire front commun - afin de trouver une solution, face aux différentes causes de la maladie.

"Ainsi, outre la station météorologique, nous piégeons les moustiques dans cette région et nous surveillons la population de moustiques à différentes périodes de l'année. Nous surveillons les agents pathogènes transportés par les moustiques ». Explique James Akoko, chercheur scientifique à l'Institut international de recherche sur l'élevage

La Corne de l’Afrique a récemment connu de terribles inondations qui ont dégradé considérablement les conditions sanitaires, déjà si précaires dans la région.

"Avec l'augmentation de la température, des précipitations et de l'humidité, il y a plus de reproduction, - il y a plus de sites de reproduction et il y a donc un risque élevé de maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, la dengue, la fièvre de la vallée du Rift et le chikungunya. Par conséquent, vous risquez de voir une augmentation des cas de ces maladies. Et dans une région comme le nord du Kenya, assez peu développée en termes d'infrastructures, le système de santé sera mis à rude épreuve. De nombreux cas seront signalés. Il y aura davantage de personnes hospitalisées, et les soins pourraient manquer." Ajoute, Willis Akhwale, conseiller principal du Kenya Malaria Council.

Le rapport 2023 de l'OMS indique environ 249 millions de cas de paludisme dans le monde, soit 16 millions de plus qu'avant la Covid-19.

En 2021, l’OMS a approuvé le premier vaccin contre le paludisme dans ce qu’elle a décrit comme un effort « historique » visant à mettre fin aux ravages que la maladie transmise par les moustiques fait peser sur l’Afrique, qui abrite la plupart des 200 millions de cas et 400 000 décès estimés dans le monde.

Cette année, l’Organisation mondiale de la santé a également approuvé un deuxième vaccin contre le paludisme appelé R21 Matrix M.

Les chercheurs estiment que le vaccin à trois doses est efficace à plus de 75 % et que la protection contre le paludisme est maintenue pendant au moins un an supplémentaire avec un rappel.

Les deux vaccins devraient être déployés dans plusieurs pays africains en 2024.