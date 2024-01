Royaume-Uni : polémique sur le regroupement familial pour les étudiants étrangers

Le gouvernement britannique a récemment mis en place une réglementation visa à interdire aux étudiants internationaux d'amener leur famille dans le pays. Une loi qui suscite la controverse, exacerbant les divisions internes au sein du parti au pouvoir dirigé par le Premier ministre Rishi Sunak.

Entrée immédiatement en vigueur, la mesure s'applique à la plupart des étudiants internationaux, à l'exception de ceux inscrits à des cours de recherche de troisième cycle ou titulaires de bourses financées par le gouvernement.

Initialement annoncée en mai dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à lutter contre les abus du système de visa, la décision devrait entraîner une diminution d'environ 140 000 personnes entrant au Royaume-Uni chaque année.

Des statistiques récentes indiquent une augmentation du nombre de visas d'étudiant délivrés, atteignant 486 000 en fin 2022, contre 269 000 en 2019. Les visas pour personnes à charge ont également connu une augmentation significative, atteignant 136 000 l'année dernière, soit huit fois plus qu'en 2019, qui était de 16 000.

Exprimant son soutien aux changements de règles, le ministre de l'Intérieur James Cleverly a souligné l'engagement du gouvernement à réduire le nombre d'immigration et à sécuriser les frontières. Il a déclaré : « Cela entraînera une diminution rapide de la migration par dizaines de milliers et contribuera à notre stratégie globale visant à empêcher 300 000 personnes de venir au Royaume-Uni. »

Cependant, les voix s'élèvent dans l’opposition, notamment la Secrétaire d’État à l’Intérieur, Yvette Cooper, qui affirme que les mesures sont insuffisantes et ne font que résoudre les problèmes superficiels.

Tout en soutenant les restrictions sur les personnes à charge pour les étudiants suivant des cours de courte durée, Cooper a critiqué l'incapacité du gouvernement à relever les défis plus larges en matière de compétences et de marché du travail, accusant les conservateurs de saper la croissance et d'exacerber la migration.

Dans le même ordre d'idées, les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre un seuil plus strict pour les visas familiaux ont été critiqués pour avoir renoncé à l'augmenter de 18 600 £ à 38 700 £ au printemps.

Le calendrier révisé prévoit désormais que le seuil plus élevé soit mis en œuvre au début de 2025. Les critiques, y compris certains au sein du propre parti de Sunak, l'ont accusé de « faiblesse » quant à l'approche modifiée.

Alors que le débat sur l'immigration fait rage, Sunak est confronté à des conflits internes au sein du parti concernant la poursuite du projet controversé du Rwanda. Conçu pour limiter les traversées de petits bateaux dans la Manche, le projet a été contesté en justice, ce qui a conduit à une législation d'urgence après avoir été jugé illégal par la Cour suprême en novembre. Bien qu'elle ait été adoptée en deuxième lecture aux Communes début décembre, l'initiative reste un point de discorde au sein du parti.

Alors que le total annuel provisoire des traversées de la Manche en 2023 reflète une réduction de 36 % par rapport au record établi en 2022, le Premier ministre Boris Johnson continue de rencontrer des résistances au sein de son parti concernant l’efficacité globale et les considérations éthiques du projet rwandais. La nature conflictuelle de ces changements politiques souligne les défis plus larges auxquels le gouvernement est confronté pour naviguer dans le paysage complexe de la réforme de l’immigration.