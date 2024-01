Les Kenyans accueillent la nouvelle année avec de grandes attentes

Les Kényans ont célébré l’avènement de la nouvelle année avec une exposition éblouissante de feux d’artifice et des fêtes de rue.

Depuis 2017, la Tour Old Mutual accueille avec enthousiasme un spectacle de feux d’artifice exceptionnel, devenu un événement très attendu pour les familles célébrant les festivités du nouvel an dans la capitale Kenyane.

Malgré les difficultés politiques et économiques, la majorité des Kenyans espèrent que 2024 apportera de bonnes nouvelles.

"Je m'attends à ce que 2024 soit facile à mesure que le coût de la vie baisse, comme le prix des produits de base comme la farine et le sucre, et aussi que les parents puissent payer les frais de scolarité et que les enfants pourraient étudier sans problèmes. Vous savez quand Il y a un problème d'accès à la nourriture, les enfants ne pourront pas étudier. La vie sera extrêmement dure. Dans la société également, vous constaterez que beaucoup d'échec echouent". afirme Elizabeth Mwende, résidente de la capitale.

De nombreux Kenyans estiment que des problèmes tels que le coût élevé de la vie, la faiblesse du shilling par rapport au dollar, appartiendront au passé et attendentt avec impatience la croissance économique et la cohésion du pays.